وزيرة الهجرة تدعو تركيا لمنح الاقامة للعراقيين

2020/11/13 | 17:35 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، الجمعة، تركيا السماح للعراقيين بالاقامة على اراضيها وعدم اجبارهم على العودة بعد رفض طلبات لجوئهم.

وذكر بيان للوزارة تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (13 تشرين الثاني 2020)، ان "وزير الهجرة أعربت عن شكرها وتقديرها لوزير الداخلية التركي على حفاوة الاستقبال والضيافة"، مبينة أن "العراق "تجمعه بالجارة تركيا عدة مشتركات ساهمت في تقوية أواصر العلاقة بين البلدين الصديقين".

وأبدت جابرو بحسب البيان، "رغبة وزارة الهجرة بالتواصل مع وزارة الداخلية التركية وحل كافة المشاكل التي تخص الجالية العراقية في تركيا".

ودعت الى "النظر في قضية طالبي اللجوء العراقيين المسجلين لدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة الراغبين في الاقامة في تركيا بعد ان تم رفض طلبات لجوئهم، وإمكانية السماح لهم بتحويل إقاماتهم من (un) الى سياحية أو عقارية وعدم إجبارهم على العودة، وإلغاء المنع لمدة خمس سنوات من دخول تركيا لكل من يرغب بإغلاق ملفه في الـ (un) ، والموافقة على تمديد الاقامة في ولاية سامسون من ستة أشهر الى سنة اسوة ببقية الولايات التركية، وتمديد التأييد الممنوح للمنتهية صلاحية جوازات سفرهم من شهر الى ثلاثة أشهر".

واضاف البيان، ان "وزير الداخلية التركي ابدى موافقته المبدئية على طلبات الوزيرة ، مع عقد اجتماع بهذا الخصوص بين ممثل وزارة الهجرة العراقية ومدير الأمن التركي المعني بشؤون الهجرة" .

وأعرب عن "أمله في أن يتم التواصل بين البلدين على مستوى رؤساء الوزراء"، مؤكدا ان "البلدين تجمعهما أواصر تاريخية وثقافية واجتماعية وان تركيا كانت الى جانب العراق في جبهة واحدة أثناء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية ".





واوضح صويلو، ان "تركيا تحتضن العديد من اللاجئين من مختلف الجنسيات، ويوجد ثلاثة ملايين و 600 ألف سوري في تركيا، ونحن نقدم لهم خدمات الصحة والتعليم وأنفقنا اكثر من خمسين مليار دولار على المخيمات ومراكز الاستقبال".

وأشار الى ان "العراقيين الذين جاءوا الى تركيا عام 2018 بلغ عددهم أكثر من 17 ألفا، وفي عام 2019 جاء اكثر من 12 ألف عراقي الى تركيا، ومجموع الموجودين حاليا اكثر من 114 ألفا " ، مبيناً ان "سياسة تركيا هي تجفيف منابع الهجرة، والتعاون مع الدول التي تصدر الهجرة والدول التي تشكل خطوطا للهجرة من أجل تقليل هذه الظاهرة".

ا.ح

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