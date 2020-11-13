اقتراب موعد إطلاق هاتف “سامسونغ غالاكسي” الجديد

2020/11/13 | 17:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أشارت تقارير إعلامية إلى اقتراب الإعلان عن هاتف “سامسونغ” الجديد، الذي يحمل اسم “سامسونغ غالاكسي A 12″، وذلك بعد أيام من حصوله على شهادة “NFC”.

وسيكون الهاتف مجهز بشرائح MediaTek Helio P35 (MT6765)، التي تبلغ سرعتها 2.3 غيغاهرتز، وستعمل على تشغيل الهاتف الذكي القادم، بدعم من 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وبرنامج Android 10.

ولا يوجد الكثير من المعلومات الأخرى المعروفة عن الهاتف الذكي، على الرغم من أن أحد التقارير ذكر أنه سيأتي بخيارات تخزين 32 جيجابايت و64 جيجابايت.انتهى 25

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