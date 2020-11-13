الحشد يصدر بياناً بشان المفسوخة عقودهم

2020/11/13 | 17:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت المديرية العامة للشؤون الإدارية في الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، بياناً بشأن المفسوخة عقودهم في الحشد.

وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، أنها “تنوه إلى عدم وجود لجان إدارية يتعلق عملها بملف المفسوخة عقودهم في الوقت الحالي”.

وأضافت “إننا نتابع الإجراءات بخصوص هذا الأمر و نعمل حسب توجيهات رئاسة هيئة الحشد الشعبي في حال وصولها إلينا، علما ان الأخبار و البيانات الصادرة من المديرية موثوقة من خلال القنوات الرسمية للهيئة حصراَ”.

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