العمليات المشتركة: دور القوات الأميركية يقتصر على الاستطلاع والإسناد الجوي والتدريب والتسليح

2020/11/13 | 17:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، عن توجيه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي التسليح بالتقنيات الحديثة كالطائرات المسيرة والرادارات وتنمية قدرات السلاح الجوي.

الشمري أكد في تصريح، أن مهمة الجيش هي حفظ الحدود الدولية وتأمين البنى التحتية وإسناد عمليات مكافحة الإرهاب، لافتا في الوقت ذاته الى أن دور القوات الاميركية في العراق يقتصر على الاستطلاع والإسناد الجوي والتدريب والتسليح ولا توجد قوات برية.

وأضاف، أن القوات الاجنبية ضمن التحالف الدولي موجودة بموقعين فقط، الأول في أربيل والثاني في قاعدة عين الأسد، موضحا أن طائرات الإف ستة عشر لم تتوقف، ونسبة جهوزيتها لتنفيذ الضربات ضد أوكار الإرهاب عالية جدا.

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