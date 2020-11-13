خطيب جمعة في أربيل: تم طردي بسبب موقفي من ماكرون.. والسلطات ترد!

2020/11/13 | 17:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

منعت سلطات إقليم كردستان، الجمعة، الخطيب فرزنذ مزوري عن ممارسة مهام الخطابة، إثر حديثه عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وقال فرزند، في مقطع مصور، تابعه "ناس كورد" (13 تشرين الثاني 2020) إن "السلطات ابعدتني من الخطابة الدينية ٲيام الجمعة بسب دعوتي المسلمين إلی الرد علی اساءات الرئيس الفرنسي ماكرون للرسول".

لكن المتحدث باسم وزارة الاوقاف نبز اسماعيل قال لـ"ناس كورد" إن "الاجراء اداري وليس له صلة بتداعيات ازمة الرسوم وتعليقات الرئيس الفرنسي".

يذكر أن فرزند المزوري هو إمام جامع قلات سور في ناحية الحرير التابعة لٲربيل.

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