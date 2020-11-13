اختفاء جنرال بريطاني خلال مناورات عسكرية

2020/11/13 | 17:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

ذكرت صحيفة “ذا صان” البريطانية أن رئيس أركان الجيش البريطاني، الجنرال مارك كارلتون سميث، فُقد خلال مناورة عسكرية أقيمت بالقرب من سالزبوري الإنجليزية.

قفز الجنرال من مروحية “وايلد كات” بمظلة لرفع معنويات الجنود.



إلا أنه اتضح بعد ذلك أن كارلتون سميث قفز في غير المكان المطلوب، ولم يتمكن الجيش من الاتصال به عند الهبوط.

يشار إلى أن الحادث وقع في وقت المساء مما عقّد عملية البحث عن الجنرال.



وبعد مرور بعض الوقت، تم العثور على رئيس الأركان حيث لم يكن متوقعًا، وفق ما ذكره الجيش.انتهى 25

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