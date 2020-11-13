2020/11/13 | 17:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز} أوقفت وزارة التجارة الأمريكية، على نحو مؤقت، تنفيذ قرار بحظر تطبيق تيك توك، كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مساء الخميس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السماح باستمرار "تيك توك" مؤقتا في الولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السماح باستمرار "تيك توك" مؤقتا في الولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).