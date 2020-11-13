2020/11/13 | 17:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد اربعة نواب في البرلمان، الجمعة، على

تصريحات الساسة الكرد بشأن قانون العجز

المالي.

وذكر النواب وهم كل من (مزاحم التميمي،

عدنان الزرفي، محمد صاحب الدراجي، محمد

شياع السوداني) في بيان مشترك

تلقت وكال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب يردّون على تصريحات الساسة الكرد بشأن قانون العجز المالي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نواب يردّون على تصريحات الساسة الكرد بشأن قانون العجز المالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).