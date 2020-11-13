الحشد الشعبي يصدر بياناً بشان المفسوخة عقودهم

2020/11/13 | 17:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المديرية العامة للشؤون الإدارية

في الحشد الشعبي، الجمعة، بياناً بشأن

المفسوخة عقودهم في الحشد.

وذكرت المديرية في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، أنها "تنوه إلى عدم

وجود لجان إدارية يتعلق

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