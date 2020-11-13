“إنستغرام” تطرح ميزة طال انتظارها

2020/11/13 | 18:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

أعلن القائمون على موقع “فيسبوك” عن تطوير خاصية جديدة يتاح استخدامها في رسائل الموقع الاجتماعي وموقع “إنستغرام”.

وتتميز هذه الخاصية الجديدة التي ستطبق على ماسنجر “فيسبوك” و”إنستغرام”، بقدرة الرسائل على الحذف بشكل أتوماتيكي.

وتشبه هذه الخاصية ميزة وضع الرسائل في وضع “التلاشي الذاتي”، حيث ستختفي بشكل تلقائي، بعد مغادرة المرسل للحوار.

كما وستقوم الميزة بتنبيه الشخص في حال تم أخذ “سكرين شوت” للمراسلة التي تمت.

وبدأ العمل على الميزة الجديدة في “فيسبوك ماسنجر” بالولايات المتحدة الأمريكية، على أن يبدأ تطبيقها في “إنستغرام” قريبا.انتهى 25

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