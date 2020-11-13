المالية النيابية تصدر بياناً بشأن رواتب العقود والاجراء في قانون الاقتراض

2020/11/13 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

خلال قراءتي للتعليقات من قبل كثير من الاخوة و الاخوات ، لاحظت الكثير منها يتكلم عن قطع اجور العقود و الاجراء و يتهمون اللجنة المالية بانها من فعلت ذلك ابتداءا نحن وافقنا على مبلغ الاقتراض من غير الدخول بتفاصيل النفقات و لم نذكر مادة او نرفق جدول لقطع اجر او راتب او منحة و تركنا للحكومة صلاحية الصرف لهذه الشرائح من خلال نص قانوني واضح لان الاعداد غير واضحة عند وزارتي المالية او التخطيط و اضفنا جزء على مبلغ الاقتراض لمعالجة الحالات فمن قال ان رواتبكم قد تم قطعها ؟؟؟؟؟؟و من قال اننا لم نعالج حالتكم ؟؟؟؟؟؟نحن من وضعنا النص الذي اعطى صلاحية للحكومة بحل مشكلتكم و نحن من اضاف جزء من الاموال لتغطية هذه الصلاحية اما الجدول الذي انتشر في بعض المواقع عن النفقات فهو محض افتراء و كذب ليس له اصل و لم يصدر من اللجنة و ليس عليه ختم اللجنة و يستطيع اي احد يمتلك حاسبة ان يطبع المئات من هذه الجداول و ينسبها للجنة او لشخصهيثم الجبوري

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