العراق يسجل 2690 إصابة و48 وفاة جديدة بـ

2020/11/13 | 18:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق عن تسجيل 2690 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح مجمل الإصابات 514496 حالة داخل الدولة.كما سجلت "الصحة" 48 حالة وفاة جديدة، لترتفع الوفيات الإجمالية إلى 11580 حالة، بحسب بيان الوزارة الصادر …

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