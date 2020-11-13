سقوط ترامب.. الناخب الأسود حسم المعركة الانتخابية - يعقوب بن افرات

2020/11/13 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#يعقوب_بن_افرات في أول خطاب له بعد الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، أقرّ المرشح الديمقراطي جو بايدن بدور الناخبين السود المحوري في انتصاره الانتخابي.



وجاء في خطاب النصر الذي ألقاه يوم السبت في السابع من الشهر الجاري، "الناخبون السود الذين نهضوا مرة أخرى من أجلي.



كنتم تساندونني دوماً، وسأساندكم".



كان لهذه الكلمات صدى عميق باعتباره اعترافاً بحقيقة لا غبار عليها، ويجمع عليها المحللون، مفادها بأنه لولا دعم المواطني ......





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