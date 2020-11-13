استعداداً لتشرينية جديدة - ساطع هاشم

2020/11/13 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ساطع_هاشم انتقلت مرحلة الانفجارات الجماهيرية العفوية القوية ضد النظام الطائفي بالعراق الى مرحلة من الهدوء والحذر وربما مراجعة الذات، كما حدث مع انتفاضة البصرة سنة 2018 عندما قمعت، وربما ستفاجئنا الجموع الشبابية بقواها العفوية الصاخبة مرة أخرى قريباً او بعيداً، بما هو اقوى واشرس من اية انتفاضة سابقة شهدها العراقيون ضد الإسلام السياسي تماماً مثلما حدث بعد عام على تظاهرات البصرةلا نستطيع ان نتحدث عن ثورة ت ......





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