فوائد الماء المثلج للبشرة

2020/11/13 | 18:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

كشفت مدونة عن كيفية توفير المال في رحلات التجميل.



قررت الصحفية جين جلانتز أن تجرب هذه الطريقة المعجزة بنفسها.



وشاركت نتائج العلاج بالجليد مجلة Business Insider.

قررت الصحفية والمدونة جين جلانتز، المعروفة بشغفها بأنواع مختلفة من التجارب، أن تقوم بتجربة جديدة – صنع أقنعة وجه جليدية يومية.

قبل الشروع في إجراءات تجديد شباب الوجه، تشاورت جين مع خبير تجميل اتفق معها على هذه الطريقة القديمة والفعالة ليس فقط لتجديد شباب الجلد، ولكن أيضًا للتخلص من أنواع مختلفة من المشاكل: حب الشباب والتجاعيد والانتفاخ.

قالت الصحفية: “بعد التحدث مع اختصاصي التجميل والأمراض الجلدية، حاولت عمل أقنعة الوجه الثلجية كل يوم لمدة أسبوع”.

وبحسب الصحفية، فقد بدأت بالغطس في الماء المثلج لتقليل التورم وإزالة تهيج الجلد.



واشتكت الفتاة من أن بشرتها منذ المراهقة تعاني من عدد من المشاكل التي لم تستطع التخلص منها على مر السنين.

تتذكر قائلة: “جربت تقريبًا كل إجراء ينصح به أطباء الجلد وخبراء التجميل لتحسين حالة الجلد والتخلص من حب الشباب”.

من بينها – قشور بحمض الجليكوليك، وبعد ذلك احترق الجلد وتحول إلى اللون الأحمر.



وتضيف المدونة أن زياراتها إلى خبيرة التجميل أصبحت منتظمة، لكنها لم تحل المشكلة.



ومع ذلك، فإن وباء فيروس كورونا، الذي أدخل تعديلات على حياة الكثير من الناس، أصبح السبب في استخدام طريقة جديدة لعلاج الجلد، بسبب إغلاق صالونات التجميل.

وأضافت: “قررت أن أجرب علاجًا منزليًا يسمى الماء المثلج للوجه.



يبدو مخيفا.



أنت تملأ وعاءً كبيرًا بالماء البارد ومكعبات الثلج – يضيف بعض الناس الخيار ومكونات أخرى إلى الماء – وتبدأ في غمس وجهك في الماء عدة مرات قدر الإمكان”.انتهى 25

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