مديرية السكك: دراسات شاملة لربط العراق بشبكة مع دول الجوار

2020/11/13 | 18:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع

كشفت الشركة العامة لسكك الحديد ، اليوم الجمعة، عن وجود دراسات شاملة لربط العراق بشبكة من خطوط السكك الحديد مع دول الجوار.

وقال مدير السكك في المنطقة الوسطى علي عبد الحر، لبرنامج (رأي الأغلبية) الذي يعرض على قناة العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن " هناك مشاريع مستقبلية لسكك الحديد من أهمها ربط السكك الحديدية مع دول الجوار كافة "، لافتا الى ان " هذه المشاريع لها دراسات شاملة والقرار يبقى للدولة لتأمين التخصيصات المالية لإكمال النقوصات الرابطة مع دول الجوار، وانه حاليا يوجد منفذ واحد للربط السككي للعراق عن طريق سوريا".

واضاف انه " تم استيراد 12 بيت قطار حديثاً، وان القطار الذي تم استيراده من الصين يحتوي على محركات وأجهزة التكييف والتبريد كلها من مناشئ غربية وان السرعة القصوى للقطار تصل الى 160 كيلو متراً، وان بعض القطاعات حاليا تسير بهذا القطار بسرعة تصل الى 130 كليو متراً بالساعة"، مبينا ان " هناك محددات تتعلق بسرعة القطار أهمها التجاوزات على محرمات خط السكة وخاصة في المعابر غير النظامية من خلال وضع معبر على خط السكة ما يؤثر في سرعة سير القطار".

وتابع عبد الحر ان " الجهات الحكومية في المحافظات كافة والتي يمر بها القطار بإمكانها المساعدة في هذا المجال ورفع هذه التجاوزات وهناك مراسلات رسمية وتحديد المواقع بصورة دقيقة ومراجعات لمدراء السكك لتلك المحافظات والمناطق".

واشار الى ان " السكك تعرضت الى تدمير البنى التحتية نتيجة الظروف التي مر بها العراق وان عملية إعمارها وإعادتها الى سابق عهدها يتطلب مبالغ مالية كبيرة".

ولفت الى ان "وزارة النقل أعادت الحياة الى خط السكك الجنوبي وحاليا يعمل بكل طاقته لنقل المسافرين والبضائع الى المحافظات الجنوبية وكذلك الحال مع بقية الخطوط، اما الخط الغربي ففيه أضرار كبيرة تتعلق بالجسور مثل جسر الورار على نهر الفرات وغيرها على خط بغداد عكاشات إضافة الى تضرر محطات سكك الحديد في هذا القطاع"، منوها الى ان " هناك تواصلا مع الحكومة المحلية في محافظة الأنبار لإعادة تأهيل هذه الجسور وتشغيل الخط الغربي وفي محافظة الفلوجة هناك قطار يسير يوميا الى هذه المدينة العزيزة ومتوقفة بسبب جائحة كورونا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مديرية السكك: دراسات شاملة لربط العراق بشبكة مع دول الجوار ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مديرية السكك: دراسات شاملة لربط العراق بشبكة مع دول الجوار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).