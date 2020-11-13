“داو جونز” يرتفع 200 نقطة بالمستهل متجهاً لتسجيل مكاسب أسبوعية

2020/11/13 | 18:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية جلسة اليوم الجمعة، ليصعد “داو جونز” بأكثر من 200 نقطة، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية بدعم آمال لقاح كورونا.

وارتفع سهم “والت ديزني” بنحو 3 بالمائة بعد أن جاء الأداء المالي خلال الربع الثالث أفضل من التوقعات.

وتتجه الأسهم الأمريكية نحو مكاسب أسبوعية قوية، بدعم إعلان “فايزر” و”بيونتك” أن اللقاح المحتمل لفيروس كورونا فعّال بنسبة تتجاوز 90 بالمائة.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنحو 0.3 بالمائة للشهر السادس على التوالي.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع “داو جونز” الصناعي بنحو 0.8 بالمائة، ليسجل 29304.8 نقطة، ليربح 224 نقطة.

كما صعد “ستاندرد آند بورز” بنسبة 0.7 بالمائة، ليصل إلى 3562.6 نقطة، وارتفع “ناسداك” التكنولوجي بنسبة مماثلة عند مستوى 11786.4 نقطة.

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