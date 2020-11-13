إصابة محمد صلاح بـ كورونا

2020/11/13 | 18:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصيب اللاعب المصري ونجم نادي ليفربول، محمد صلاح، بفيروس كورونا المستجد.

واعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إصابة صلاح مهاجم ليفربول بفيروس كورونا قبل مواجهة توجو.

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