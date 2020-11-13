رئاسات الإقليم تجتمع يوم الأحد المقبل لبحث التطورات الأخيرة بالعلاقة مع بغداد

2020/11/13 | 18:16 - المصدر: قناة التغيير

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كشفت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب فيان صبري، عن قرب عقد الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان، اجتماعا مشتركا لبحث تداعيات إقرار البرلمان قانون الاقتراض الداخلي.

وقالت صبري في تصريح للإعلام الكردي، ان رئاسات كردستان الثلاث ستعقد اجتماعها في مبنى رئاسة الإقليم يوم الأحد المقبل الخامس عشر من الشهر الجاري، لمناقشة الموقف الكردي بعد إقرار البرلمان الاتحادي قانون سد العجز والاقتراض من دون تثبيت حصة إقليم كردستان مستحقات ورواتب موظفيه.

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