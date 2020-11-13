2020/11/13 | 18:33 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "تجاوز جسيم".. سكان من بغداد يطلقون عبر IQ مناشدة للكاظمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/13 | 18:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تجاوز جسيم".. سكان من بغداد يطلقون عبر IQ مناشدة للكاظمي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("تجاوز جسيم".. سكان من بغداد يطلقون عبر IQ مناشدة للكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).