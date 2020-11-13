العمليات المشتركة تعلن إكتمال نتائج التحقيق بجريمتي الفرحاتية والخيلانية

2020/11/13 | 18:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، اكتمال نتائج التحقيق بجريمتي الفرحاتية والخيلانية.نقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري قوله، إن “نتائج التحقيق بجريمتي الفرحاتية والخيلانية اكتملت وهناك اجراءات اخرى على الارض”، مبينا ان ” نتائج التحقيق في جريمة الشيخ علي الكعبي في ديالى وجريمة …

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