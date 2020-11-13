أمين بغداد يعلن تحويل محطة النفايات بمدينة الصدر لمتنزه كبير وملاعب خماسية

2020/11/13 | 18:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن أمين بغداد، علاء معن، الجمعة، تحويل محطة النفايات بمدينة الصدر لمتنزه كبير وملاعب خماسية. وأكد معن في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، على” ضرورة الاسراع في تحويل المحطة التحويلية لجمع النفايات بمدينة الصدر لمتنزه كبير وملاعب خماسية وانهاء معاناة المناطق القريبة منها نتيجة الحرائق المتكررة التي تشهدها، وجاء ذلك غداة …

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