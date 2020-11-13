وزيرة الهجرة تبحث مع الداخلية التركية ملفات الجالية العراقية وطالبي اللجوء

2020/11/13 | 18:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، مع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أهم الملفات التي تخص الجالية العراقية في تركيا، بينها ملف طالبي اللجوء المسجلين لدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وذلك خلال الزيارة التي أجرتها برفقة وفد من الوزارة الى تركيا.‏‎وأعربت الوزيرة في مستهل اللقاء، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” …

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