محافظة عراقية تستعد لإستقبال لقاح كورونا

2020/11/13 | 18:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

افاد مصدر طبي من محافظة الديوانية، الجمعة، 13 تشرين الثاني، 2020، بأن قسم الصحة العامة في المحافظة، وجه الملاكات الطبية المختصة بتجهيز ثلاجات مناسبة لحفظ لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال المصدر إن “وزارة الصحة اصدرت توجيها عاجلا لجميع دوائر الصحة واقسام الصحة العامة في بغداد والمحافظات ، بشأن توفير ثلاجات مناسبة لحفظ لقاح كورونا”.

واضاف أن “هذا التوجيه كان بخصوص لقاح كوفيد 19 ، حيث وجهت الوزارة بتوفير ثلاجات الفريزر التي تؤمن درجات حرارة اقل من الصفر المئوي لغرض خزن لقاح كوفيد 19 الذي ستوزعه الوزارة على دوائر الصحة في بغداد والمحافظات”.

وكانت وزارة الصحة العراقية، تحدثت الاربعاء (11 تشرين الثاني 2020)، عن أخبار سارة بشأن لقاح كورونا، فيما اشارت الى ان للعراق حصة مضمونة وننتظر امراً وحيداً.

وقال مدير دائرة الصحة العامة رياض الحلفي في مقابلة متلفزة ان “اللقاح المعلن عنه اخيراً من قبل شركتي فايزر وبيونتك يحمل اخباراً سارة”.

واضاف، ان “فاعلية اللقاح كما اعلن تبلغ 90% في المرحلة الأخيرة وهذا يعني انه أنجزت الصفة الأساسية وهي الفاعلية وننتظر صفة المأمونية وربما يحصلون على ترخيص نهاية العام الجاري وحينها ان تم الانتاج سريعاً فسيوزع حول العالم”.

وتابع، ان “حصة العراق مضمونة من لقاح كورونا وستكون لـ 20% لمواطنيه”، مبينا ان “العراق تعاقد على شراء 8 ملايين جرعة مع الاتحاد العالمي للقاحات وفئات الاختطار العالي ستكون اول من يحصل عليه وهي الكوادر الطبية وكبار السن والقوات الامنية”.

ولفت الى ان “هناك 10 لقاحات في مراحلها الأخيرة واي لقاح تتم اجازته سيكون للعراق حصة مضمونة فيه”.

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