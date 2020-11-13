كركوك.. عملية امنية مشتركة للحشد الشعبي والشرطة الاتحادية

2020/11/13 | 18:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، بدء عملية امنية مشتركة لتفتيش وتطهير مناطق في جنوب محافظة كركوك بإسناد القوة الجوية.

وذكرت الهيئة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (13 تشرين الثاني 2020)، إن "عملية امنية مشتركة انطلقت جنوب محافظة كركوك من قبل قوات لواء 16 الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية وبإسناد من القوة الجوية".

واضاف، أن "العملية تشمل تفتيش وتطهير مناطق (قرية بيانلي وسلوكان وبيداوة وصالحي )".

واوضح،أن "العملية حققت منجزا بتطهير مساحة واسعة (25كم²) وتم تدمير مضافات عدد (2) للدواعش وعثور على مواد لوجستية تم اتلافها بشكل كامل".

ا.ح

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