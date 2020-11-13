2020/11/13 | 18:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادكشفت الشركة العامة لسكك الحديد ، الجمعة، عن وجود دراسات شاملة لربط العراق بشبكة من خطوط السكك الحديد مع دول الجوار.

وقال مدير السكك في المنطقة الوسطى علي عبد الحر في تصريحات متلفزة تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك مشاريع مستقبلية لسكك الحديد من أهمها ربط السكك الحديدية مع دول الجوار كافة".

وأضاف: "هذه المشاريع لها دراسات شاملة والقرار يبقى للدولة لتأمين التخصيصات المالية لإكمال النقوصات الرابطة مع دول الجوار، وانه حاليا يوجد منفذ واحد للربط السككي للعراق عن طريق سوريا".

واشار عبد الحر الى انه "تم استيراد 12 بيت قطار حديثاً، وان القطار الذي تم استيراده من الصين يحتوي على محركات وأجهزة التكييف والتبريد كلها من مناشئ غربية وان السرعة القصوى للقطار تصل الى 160 كيلو متراً، وان بعض القطاعات حاليا تسير بهذا القطار بسرعة تصل الى 130 كليو متراً بالساعة".

وبين أن "هناك محددات تتعلق بسرعة القطار أهمها التجاوزات على محرمات خط السكة وخاصة في المعابر غير النظامية من خلال وضع معبر على خط السكة ما يؤثر في سرعة سير القطار".

وتابع عبد الحر ان " الجهات الحكومية في المحافظات كافة والتي يمر بها القطار بإمكانها المساعدة في هذا المجال ورفع هذه التجاوزات وهناك مراسلات رسمية وتحديد المواقع بصورة دقيقة ومراجعات لمدراء السكك لتلك المحافظات والمناطق".

واشار الى ان "السكك تعرضت الى تدمير البنى التحتية نتيجة الظروف التي مر بها العراق وان عملية إعمارها وإعادتها الى سابق عهدها يتطلب مبالغ مالية كبيرة".

ولفت الى ان "وزارة النقل أعادت الحياة الى خط السكك الجنوبي وحاليا يعمل بكل طاقته لنقل المسافرين والبضائع الى المحافظات الجنوبية وكذلك الحال مع بقية الخطوط".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتدارس ربطه الشبكي مع الدول المجاورة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتدارس ربطه الشبكي مع الدول المجاورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).