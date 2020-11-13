الأمن الوطني في بغداد يلقي القبض على ثلاثة من تجار المخدرات

2020/11/13 | 18:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أعلن جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على ثلاثة من تجار المخدرات.

وذكر بيان للجهاز تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد تمكنت من إلقاء القبض وفق أوامر قضائية على ثلاثة من تجار المخدرات في سيطرة اللج قادمين من محافظة ميسان، بحوزتهم 12 كغم من مادة الحشيش مخبأة بطريقة معقدة في احد أجزاء العجلة التي كانوا يستقلونها".

وأضاف أنه "جرى تدوين أقوالهم اصولياً واعترفوا بتجارة وتوزيع المواد المخدرة في العاصمة بغداد، وقد تم إحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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