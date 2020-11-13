الأمن الوطني يطيح بعصابة مخدرات في قلب بغداد

2020/11/13 | 18:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن جهاز الأمن الوطني، الجمعة، القبض على ثلاثة من تجار المخدرات في العاصمة بغداد. وذكر بيان للجهاز تلقى "ناس" نسخة منه، (13 تشرين الثاني 2020)، أن "قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد تمكنت من القاء القبض، وفق اوامر قضائية، على ثلاثة من تجار المخدرات في سيطرة اللج قادمين من محافظة ميسان، وبحوزتهم 12 كغم من مادة الحشيش مخبأة بطريقة معقدة في أحد أجزاء العجلة التي كانوا يستقلونها".

وأضاف البيان أنه "تم تدوين أقوالهم اصولياً واعترفوا بتجارة وتوزيع المواد المخدرة في العاصمة بغداد، وقد تم احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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