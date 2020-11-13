أسعار الغاز الطبيعي تقلص مكاسبها بعد بيانات المخزونات الأمريكية

2020/11/13 | 18:54 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

قلصت أسعار الغاز الطبيعي مكاسبها خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع ارتفاع غير متوقع لمخزونات الغاز في الولايات المتحدة.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 8 مليارات قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر/تشرين الأول الجاري، لتصل على 3927 مليار قدم مكعب.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن المخزونات الأمريكية من الغاز الطبيعي سوف تتراجع بمقدار 3 مليارات قدم مكعب.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 196 مليار قدم مكعب.

وبحلول الساعة 3:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 1.4 بالمائة إلى 3.04 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن تجاوزت مكاسبه 2 بالمائة عند 3.09 دولار في وقت سابق من التعاملات.

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