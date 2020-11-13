توأمان ألمانيان يجنيان 8 مليارات دولار بفضل لقاح كورونا

2020/11/13 | 18:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزز ارتفاع أسهم شركة فايزر الأميركية، التي أعلنت مؤخرا نجاح تجاربها المتعلقة بلقاح كورونا، ثروات العديد من المستثمرين حول العالم، لكنه ليس بشكل ضخم مثلما حصل مع الأخوين الألمانيين أندرياس وتوماس ستروينغمان.

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