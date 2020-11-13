استشهاد مدرس باعتداء ارهابي في ديالى

2020/11/13 | 18:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىاكد قائممقام قضاء المقدادية وكالة في ديالى حاتم التميمي، الجمعة، استشهاد مدرس باعتداء ارهابي وسط القضاء.وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مدرس استشهد قبل قليل في حي المعلمين وسط قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة) باعتداء ارهابي نفذ من قبل شخص مسلح يقود دراجة نارية”.واضاف التميمي،ان” القوات الامنية فرضت طوق مشدد وفتح تحقيق في الاعتداء”.وتشهد ديالى اعمال عنف واعتداء ارهابية بين فترة واخرى ما يؤدي الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين”انتهى 25 ف

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