الحكومة العراقية توضح سبب عدم تصنيف {الإخوان المسلمين} منظمة ارهابية

2020/11/13 | 18:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضحت الحكومة العراقية، سبب عدم تصنيف {الإخوان المسلمين} منظمة ارهابية.

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