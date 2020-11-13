الأردن.. 71 وفاة و4469 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/11/13 | 18:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن الأردن مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 71 حالة وفاة و4469 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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