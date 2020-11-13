الأمن الوطني يلقي القبض على ثلاثة تجار المخدرات في بغداد

2020/11/13 | 18:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، القبض على ثلاثة من تجار المخدرات في محافظة بغداد.

وقال الجهاز في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد، القت القبض وفق اوامر قضائية على ثلاثة من تجار المخدرات في سيطرة اللج قادمين من محافظة ميسان، وبحوزتهم 12 كغم من مادة الحشيش مخبأة بطريقة معقدة في احد اجزاء العجلة التي كانوا يستقلونها”.

واوضح البيان، انه “جرى تدوين اقوالهم اصولياً واعترفوا بتجارة وتوزيع المواد المخدرة في العاصمة بغداد، وقد تم احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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