بالصور.. منتخب العراق يعاود تدريباته قبل لقاء اوزباكستان الودي الثلاثاء

2020/11/13 | 19:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

عاود منتخب العراق بكرة القدم اليوم الثلاثاء (13 تشرين الثاني 2020)، تدريباته بوحدة مسائية قبل لقاء اوزباكستان الودي الثلاثاء بمعسكره في دبي.

وكان منتخب العراق بكرة القدم قد تعادل امس الخميس امام نظيره الاردني سلبيا بمعسكره في الدوحة الذي يمتد حتى الاربعاء المقبل.

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