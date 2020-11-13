2020/11/13 | 19:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن هناك حالة من القلق في برشلونة على وضع أنتوان جريزمان وكليمون لونجليه بعد ظهور نتيجة إيجابية بفيروس كورونا في صفوف منتخب فرنسا.

وأعلن الاتحاد الفرنسي مساء يوم أمس الخميس عن إصابة وسام بن يدر مهاجم موناكو بفيروس كورونا بعد خضوعه للفحوصات صباحاً، وتم استبعاده من المعسكر التدريبي لكي يخضع للحجر الصحي.

وكان وسام بن يدر قد شارك في المباراة ضد منتخب فنلندا التي خسرها منتخب الديوك بهدفين نظيفين، كذلك شارك انتوان جريزمان وكليمون لونجليه في نفس المباراة، كما أنهم تدربوا معاً طوال الأيام الماضية، وهو الأمر الذي يجعل إمكانية إصابة أي منهما أمر وارد.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن:" لونجليه وجريزمان سوف يخضعان لاختبارات فيروس كورونا مثل بقية اللاعبين في منتخب الديوك، ويترقب نادي برشلونة بشغف نتائج الفحوصات خوفاً من إصابة أحدهما".

وأضاف التقرير أن:" رونالد كومان يعاني في الفترة الحالية بعد إصابة أنسو فاتي لمدة 4 أشهر، وبالتالي فإن إصابة جريزمان بفيروس كورونا ستجعل مهمته صعبة للغاية في خط الهجوم، والأمر نفسه ينطبق على لونجليه الذي لا يوجد له بديل بنفس المستوى في الخط الخلفي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قلق في برشلونة من إحتمالية إصابة جريزمان ولونجليه بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قلق في برشلونة من إحتمالية إصابة جريزمان ولونجليه بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).