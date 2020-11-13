2020/11/13 | 19:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – وجه عضو مجلس النواب عن كتلة صادقون النيابية، محمد البلداوي، الجمعة، سؤالاً إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن توجيهه بصرف رواتب الموظفين لشهري تشرين الاول والثاني.وقال البلداوي، في تغريدة له على منصة تويتر: “رئيس الحكومة يوجه بصرف رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول والثاني، ممتاز وامر جيد”.وأضاف: “السؤال اذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يوجه سؤالاً للكاظمي: إذا كانت الأموال موجودة لماذا جوعتم الناس؟ المركز الخبري الوطني.

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