توقعات حالة الطقس لما تبقى من فصل الخريف

2020/11/13 | 19:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تشير توقعات احوال الطقس، الجمعة، إلى استمرار المنظومة الجوية بنفس التشكيل السابق (جفاف مناطق + هطول في مناطق اخرى) لما تبقى لفترة الخريف الحالي، وقد يستمر التشكيل ايضا طوال شهر (كانون الأول) المقبل، مالم يجري تغيير في تشكيل المنظومات المؤثرة حاليا.

جاء ذلك في تدوينة للمتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية، نشرها عبر حسابه بـ"الفيسبوك" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (13 تشرين الثاني 2020)، أوضح فيها بالقول: "شارفنا على نهاية فصل الخريف مناخيا ولم يتبق على حلول فصل الشتاء فعليا سوى 17 يوما".

وأضاف، انه "وللاسف مازالت بعض مناطق من البلاد خصوصا الغربية والشمالية الغربية ومناطق من الوسط لم تستقبل حالة جوية او استقبلت امطار خفيفة رغم هطول كميات لابأس بها في مناطق اخرى.



فكانت الحالات بالمجمل غير شاملة جغرافيا ولا ممتدة لفترة طويلة بتأثيرها".

وتابع، ان "المؤشرات الحالية لما تبقى لفترة الخريف الحالي لاتشير لتغير واضح في مناطق الهطول السابقة وستستمر المنظومة الجوية بنفس التشكيل السابق (جفاف مناطق + هطول في مناطق اخرى)"، مشيرا إلى ان "هذا الحال قد يستمر ايضا طوال شهر 12 (كانون الأول) كذلك، مالم يجري تغيير في تشكيل المنظومات المؤثرة حاليا وخصوصا مرتفع شبه الجزيرة شبه المداري الذي يتمركز وسطها فيكون:

1- حاجز منع الرطوبة المدارية من التوغل اكثر شمالا او امداد منخفض البحر الاحمر بالرطوبة اللازمة لتقوية الحالات الجوية .

2- منع توغل الكتل الباردة المرافقة للنفاث شبه المداري في الطبقات العليا نحو الجنوب اكثر" .

واختتم عطية بالقول "نتأمل خيرا بداية العام المقبل".

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