العدل تنفي إصدار عفو عن النزلاء المحكومين بدعاوى الإرهاب

2020/11/13 | 19:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد المصري يعلن إصابة محمد صلاح بكورونا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، إصابة نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد قبل مواجهة توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

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