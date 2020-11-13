زوكربيرغ يخبر موظفي فيسبوك أن بايدن فاز في انتخابات “عادلة ونزيهة”

2020/11/13 | 19:26 - المصدر: يس عراق

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يس عراق- بغداد

أخبر الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، موظفي الشركة أن نتيجة الانتخابات “واضحة”، واعترف بأن جو بايدن هو الرئيس الجديد للولايات المتحدة في اجتماع على مستوى الشركة عقد الخميس، في الوقت الذي تحاول فيه منصة التواصل الاجتماعي التعامل مع المعلومات المضللة حول الانتخابات، والتي تم نشر بعضها من قبل الرئيس دونالد ترامب نفسه.

زوكربيرغ والانتخابات الرئاسيةدافع زوكربيرغ أيضًا عن قرار عدم حظر مستشار ترامب السابق ستيف بانون، الذي دعا إلى قطع رأس الدكتور أنتوني فاوتشي ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر وراي، خلال الاجتماع ، قائلًا إن بانون “اقترب من تجاوز هذا الخط”، لكنه لم ينتهك سياسات معينة مرات كافية ليتم حظره بعد.قال زوكربيرغ إنه من المهم أن يثق الناس، بما في ذلك عشرات الملايين من ناخبي ترامب، بكون الانتخابات “نزيهة بشكل أساسي”، حسبما ذكرت وكالة BuzzFeed News، وأكدته شبكة CNBC لاحقًا.تأتي تعليقات زوكربيرغ في وقت اضطرت فيه المنصة إلى تمديد إجراءات ما بعد الانتخابات – بما في ذلك حظر جميع الإعلانات السياسية – حيث تحاول مواجهة الادعاءات غير المثبتة بشأن تزوير الناخبين والادعاءات الكاذبة بانتصار ترامب من الرئيس السابق وحكومته وداعميه.ووفقًا لـ CNBC، يشعر العديد من موظفي فيسبوك بالارتياح بشأن اجتياز الانتخابات دون أي مزاعم عن “التدخل الأجنبي والمعلومات المضللة المتفشية”، وهو الأمر الذي كان على الشركة مواجهته قبل أربع سنوات.رفض دونالد ترامب لنتيجة الانتخاباتدفع رفض الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالانتخابات ومزاعمه التي لا أساس لها من تزوير الناخبين فيسبوك إلى إبقاء إجراءات ما بعد الانتخابات سارية.يوم الأربعاء، قال فيسبوك إنه سيبقي الحظر المؤقت على جميع الإعلانات السياسية ساريًا لمدة شهر آخر، ما يوسع من نطاق سياسة التعامل التي أدخلها فيسبوك حيز التنفيذ في يوم الانتخابات.إلى جانب حظر الإعلانات، واصل فيسبوك أيضًا إضافة التسميات إلى المنشورات التي تدعي زورًا تزوير الانتخابات وانتصار ترامب.



الأسبوع الماضي، تحركت المنصة بسرعة لإغلاق مجموعة تسمى “أوقفوا السرقة” – والتي سرعان ما تمكنت من الحصول على أكثر من 300 ألف عضو – بعد أن ادعى أعضاؤها زورًا أن الديموقراطيين يقومون بتزوير الانتخابات، وهدد بعضهم بالعنف.



كما بذلت الشركة أيضًا محاولات للتقليل من تأثيرها على السياسة الانتخابية قائلة إن “المحتوى السياسي يشكل نحو 6٪ مما تراه على فيسبوك”.فيسبوكدونالد ترامبمارك زوكربيرغالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020الانتحابات الأميركية

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