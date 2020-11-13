2020/11/13 | 19:28 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد من القاء القبض وفق اوامر قضائية على ثلاثة من تجار المخدرات في سيطرة اللج قادمين من محافظة ميسان،

وبحسب بيان تلقته 7sky، فان تجار المخدرات كان وبحوزتهم 12 كغم من مادة الحشيش مخبأة بطريقة معقدة في احد اجزاء العجلة التي كانوا يستقلونها.

اذ جرى تدوين اقوالهم اصولياً واعترفوا بتجارة وتوزيع المواد المخدرة في العاصمة بغداد، وقد تم احالتهم الى الجهات القانونية المختصةلاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمن الوطني في بغداد يلقي القبض على ثلاثة من تجار المخدرات.



7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني في بغداد يلقي القبض على ثلاثة من تجار المخدرات.) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني في بغداد يلقي القبض على ثلاثة من تجار المخدرات.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).