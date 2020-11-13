العراق يدخل منتصف الخريف وتوقع مفاجئ عن برودة الشتاء والأمطار

2020/11/13 | 19:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال المتنبئ الجوي واثق السلامي، الجمعة، ان "فصل الشتاء لهذا العام سيكون اكثر برودة من الموسم الماضي".

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