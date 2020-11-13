2020/11/13 | 19:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ردت وزارة العدل على خبر تناقلته بعض من وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار عفو عن النزلاء المحكومين بدعاوى الإرهاب أو دونه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل ترد على أنباء إصدار عفو عن الارهابيين السجناء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العدل ترد على أنباء إصدار عفو عن الارهابيين السجناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).