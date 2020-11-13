مدرب منتخب الشباب: المغتربون قدموا مباراة جيدة أمام قطر.. ونأمل إكمال الاوراق الرسمية للمتبقين

2020/11/13 | 19:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أكدَ مدرب منتخب شباب العراق بكرة القدم قحطان جثير اليوم الجمعة (13 تشرين الثاني 2020)، أن المباراة أمام منتخب شباب قطر كانت جيدة بالنسبة لأداء اللاعبين، قياساً بفترة الغياب والابتعاد عن المباريات الرسمية بسبب جائحة فيروس كورونا.





وقالَ جثير في بيان تلقته (بغداد اليوم):" مباراة أمس الودية امام منتخب قطر كانت ايجابية بالنسبة لنا رغم التعادل السلبي وتشخيص بعض الاخطاء، وهذا شيء متوقع بسبب ابتعاد اللاعبين عن المباريات مع المنتخب، وكذلك حتى مع الاندية التي يلعبون لها"، مبينا:" بأننا سنعالج الاخطاء التي حصلت في المباراة الاولى خلال المباراة الودية الثانية بعد غد الأحد".





وأضاف ان:" المباريات الودية مهمة بالنسبة لنا، قبل الذهاب إلى بطولة آسيا تحت 19 عاما، المباريات ستساعدنا على رفع نسق التحضيرات من خلال انسجام اللاعبين ورفع الجاهزية البدنية والفنية، خصوصاً مع انضمام المغتربين لقائمة المنتخب، والآن هم بحاجة إلى مباريات عديدة للتناغم مع المجموعة".





واوضح :" سنخوض المباراة الثانية خلال معسكر قطر، ونأمل خوض عدد من المباريات الودية مع المنتخبات المشاركة في البطولة الآسيوية، لكي نذهب إلى أوزبكستان ونحن على أتم الجاهزية ".

وأشادَ بالمدعوين حديثاً للمنتخب، وهم كل من كاردو كامران والحارس نديم نادر، بعد المستوى الجيد أمام منتخب قطر.



مؤكداً أنهما:" لاعبان ملتزمان داخل الملعب وخارجه، والانطباع الأول كان جيداً فنياً، ونأمل مشاركة اللاعب متين ديار في مباراة قطر الثانية لكونه وصل في ساعة متأخرة من فجر الجمعة وسيدخل الوحدات التدريبية مع اللاعبين مساء اليوم، وأتمنى إنهاء أوراق اللاعبين المغتربين الثلاثة الذين لم تكتمل أوراقهم الإدارية لغاية هذه اللحظة، وهم كل من علي باسل الموسوي المحترف مع كوبنهاكن الدنماركي، وأيسن إسحاق لاعب ملبورن فيكتوريا الاسترالي، وأمين نوفل الدخيل لاعب نادي ستاندرليج البلجيكي تحت 19 عاما، لكي يلتحقوا مع المنتخب خلال الفترة المقبلة".

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