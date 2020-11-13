2020/11/13 | 19:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداصدرت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، بياناً بشأن المستشفى التعليمي الالماني في النجف.وقالت الصحة في بيانها، "تناولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يتحدث عن مستشفى النجف التعليمي (الالماني)".واضافت، "هنا لابد ان نبين ان المستشفى بدأ العمل به منذ عام ٢٠٠٩ وتوقف العمل عام ٢٠١٤ نتيجةً للازمة المالية".وتابعت انه "بعد تشكيل الحكومة الجديدة والتي اعطت الاولوية لاعادة العمل بالمستشفيات المتلكئة تم استئناف العمل لإنجاز المراحل المتبقية وبإشراف مباشر من قبل السيد وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي وبالفعل تحققت مراحل متقدمة من الإنجاز بعد أن أوعز بتشكيل لجان وبأعلى المستويات لغرض وضع الآليات لمتابعة الإنجاز ولتشغيل المستشفى كونه يعمل بتقنيات إلكترونية متطورة ويحتاج الى خبرات عالية لإدارة هذه المنظومات وهناك تواصل مستمر مع شركات عالمية ذات خبرات عالية في ادارة المستشفيات يتم الحوار معها لهذا الغرض".وقالت ان "الخدمات في المستشفيات الحديثة التي سيتم ادخالها للخدمة ستُقدم بصورة مجانية للمواطن الكريم وليس كما يشاع من بعض الجهات التي تحاول ان تشوش الرأي العام".واكدت انها "حريصة ومهتمة ومتابعة لمراحل إنجاز هذه المستشفيات التي عانت الكثير من المشاكل ومنذ اكثر من (١١) عاما وانها تعمل ليلا ونهارا من خلال اللجان المشكلة لادخالها للخدمة لرفع الواقع الصحي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من الصحة بشأن المستشفى الالماني في النجف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من الصحة بشأن المستشفى الالماني في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).