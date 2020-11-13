الصحة توضح بشأن المستشفى التعليمي الألماني في النجف

2020/11/13 | 19:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اصدرت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، بياناً بشأن المستشفى التعليمي الالماني في النجف.وقالت الصحة في بيانها الذي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه” تناولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يتحدث عن مستشفى النجف التعليمي (الالماني)”.واضافت، “هنا لابد ان نبين ان المستشفى بدأ العمل به منذ عام ٢٠٠٩ وتوقف العمل عام ٢٠١٤ …

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