القبض على 3 من تجار المخدرات في بغداد

2020/11/13 | 19:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النر نيوز/ بغداد أعلن جهاز الأمن الوطني، الجمعة، القبض على ثلاثة من تجار المخدرات في العاصمة بغداد. وذكر بيان للجهاز تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد تمكنت من القاء القبض، وفق اوامر قضائية، على ثلاثة من تجار المخدرات في سيطرة اللج قادمين من محافظة ميسان، وبحوزتهم 12 …

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