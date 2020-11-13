فريق شهربان بكرة الصالات يحقق فوزا على غاز الجنوب ضمن الدوري الممتاز

2020/11/13 | 19:33 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / فاز نادي شهربان الرياضي لكرة الصالات على نادي غاز الجنوب باربعة اهداف مقابل هدفين في المباراة التي اقيمت في البصرة ضمن الدوري الممتاز .وقال لطيف خلف رئيس نادي شهربان لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان فريقنا الرياضي بكرة الصالات حصد / 3 / نقاط بعد تغلبه على فريق غاز الجنوب بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت بينهما في البصرة ".واضاف :"ان فريق شهربان سيخوض مباراته الثانية ضمن الدوري الممتاز الاربعاء المقبل ، على القاعة الرياضية المغلقة في المقدادية ".يذكر ان دوري الصالات الممتاز يضم / 18 / ناديا ، بينها / 16 / ناديا مؤسساتيا، ويجري على مرحلتين ذهابا وايابا ./انتهى

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