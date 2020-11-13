اغتيال مدرس وسط المقدادية في ديالى

2020/11/13 | 19:33 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اغتال مسلحون مجهولون مدرسا في قضاء المقدادية في محافظة ديالى مساء اليوم .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مسلحين مجهولين اطلقوا النار على مدني يعمل مدرسا ، في منطقة حي المعلمين وسط المقدادية ، شمال شرق بعقوبة ، ما اسفر عن مقتله في الحال ".واضاف :" ان قوة من الشرطة وصلت الى مكان الحادث ، فيما تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي " ./انتهى

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