هذا هو راي رئاسة جمهورية العراق حول قانون تمويل العجز وتأمين رواتب الموظفين

2020/11/13 | 19:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت رئاسة الجمهورية العراقية على صفحتها في "تويتر"، اليوم الجمعة، بيان رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن إقرار قانون تمويل العجز المالي لتأمين رواتب الم...

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